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Верховная Рада 10.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
10.02.2017 10:12

Верховная Рада 10.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

В пятницу, 10 февраля, в Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству.

Заседание парламента уже началось. Первым перед парламентариями выступает вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Также народные депутаты должны сегодня рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита" и проект постановления "Актуальные вопросы внешней политики Украины".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения при помощи физической силы.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, правительство
Новости СМИ2
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