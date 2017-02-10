Верховная Рада 10.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В пятницу, 10 февраля, в Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству.
Заседание парламента уже началось. Первым перед парламентариями выступает вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Также народные депутаты должны сегодня рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита" и проект постановления "Актуальные вопросы внешней политики Украины".
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения при помощи физической силы.