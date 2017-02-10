Верховная Рада 10.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, в Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству.

Заседание парламента уже началось. Первым перед парламентариями выступает вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Также народные депутаты должны сегодня рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита" и проект постановления "Актуальные вопросы внешней политики Украины".