Соболев: Законопроект об остановке торговли с Донбассом был создан еще в 2015 году

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Народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев сообщил, что законопроект о признании оккупированных территорий таковыми и про остановку торговли с ними был разработан в начале 2015 года, однако его так и не утвердили, так как правительство покрывало торговлю с оккупированными территориями, передает NewsOne .

"Большинство наших коллег в парламенте игнорировали эту проблему, игнорировали эту "торговлю на крови" и в какой-то момент ветераны войны за независимость сказали: "Слушайте, мы видим, что у вас в Раде не выходит достучаться. Мы вам поможем, мы выйдем на рельсы, мы начнем останавливать эшелон за эшелоном", - заявил депутат.

Также Соболев рассказал, что он ездил в район железной дороги Бахмут - Горловка за день до того, как ее заблокировали ветераны антитеррористической операции.

"Я был на железной дороге Бахмут - Горловка за день до того, как ее заблокировали ветераны. Я видел, как десятки, сотни, мы насчитали тогда 305 загруженных вагонов, прошли за день до блокирования по этой линии", - отметил нардеп.

Соболев добавил, что в этот же день оккупационные войска неоднократно открывали огонь в направлении Авдеевки, которая расположена в 20 км правее от этой железной дороги.