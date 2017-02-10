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Соболев: Законопроект об остановке торговли с Донбассом был создан еще в 2015 году
10.02.2017 09:58

Эксклюзив  Соболев: Законопроект об остановке торговли с Донбассом был создан еще в 2015 году  Видеорепортаж

Народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев  сообщил, что законопроект о признании оккупированных территорий таковыми и про остановку торговли с ними был разработан в начале 2015 года, однако его так и не утвердили, так как правительство покрывало торговлю с оккупированными территориями, передает NewsOne.

"Большинство наших коллег в парламенте игнорировали эту проблему, игнорировали эту "торговлю на крови" и в какой-то момент ветераны войны за независимость сказали: "Слушайте, мы видим, что у вас в Раде не выходит достучаться. Мы вам поможем, мы выйдем на рельсы, мы начнем останавливать эшелон за эшелоном", - заявил депутат.

Также Соболев рассказал, что он ездил в район железной дороги Бахмут - Горловка за день до того, как ее заблокировали ветераны антитеррористической операции.

"Я был на железной дороге Бахмут - Горловка за день до того, как ее заблокировали ветераны. Я видел, как десятки, сотни, мы насчитали тогда 305 загруженных вагонов, прошли за день до блокирования по этой линии", - отметил нардеп.

Соболев добавил, что в этот же день оккупационные войска неоднократно открывали огонь в направлении Авдеевки, которая расположена в 20 км правее от этой железной дороги.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители "ПАО "Укрзализныця" обратились в компетентные органы с требованием способствовать разблокированию движения на двух перегонах, общие убытки от блокирования которых превысили 40 миллионов гривен

Теги материала: АТО, Донбасс, блокада, Укрзализныця, Егор Соболев
Новости СМИ2
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