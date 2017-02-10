Климкин раскрыл подробности переговоров между Порошенко и Трампом

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время разговора с Петром Порошенко продемонстрировал хорошую проинформированность о сложившейся в Украине ситуации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1".

"Разговор был очень глубокий по содержанию, поскольку он начался в соответствии с нескольких фраз, приветствия, и стороны сразу перешли к сути, буквально с третьей-четвертой фразы, - отметил украинский министр. - Очень конкретный разговор о происходящем (на Донбассе, - ред.). Со стороны Трампа звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют о его проинформированности и о том, что он знал факты. Это была действительно хорошая беседа".

При этом Климкин подчеркнул, что первый разговор президентов Украины и Америки Порошенко касался знакомства между ними и он должен был стать "протокольным", однако не был таковым.

"Во время первого разговора Трамп спросил Порошенко, что происходит на Донбассе. И состоялся, как по мне, очень классный обмен мнениями", - заявил Климкин.

Стоит отметить, что также глава украинского внешнеполитического ведомства раскритиковал встречу лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко с Дональдом Трампом в рамках Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне .

"Это очень грустно, когда украинские политики используют очень важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. Если бы у нас весь парламент встречался и продвигал наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Однако это, увы, не так. Давайте работать на Украину, а не на внутриполитическую борьбу", - констатировал Климкин.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом .