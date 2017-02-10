Строительство стены на американо-мексиканской границе, выйдет дороже на $12 миллиардов

В пятницу, 10 февраля, департамент внутренней безопасности США подсчитал, что возведение стены на границе Соединенных Штатов и Мексики оценивается в 21,6 миллиардов долларов. Сам процесс строительства займет не менее трех с половиной лет, передает Reuters.
Подсчеты были проведены департаментом после указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа укрепить районы, граничащие с Мексикой, чтобы избежать притока нелегальных мигрантов. Отчет, сформированный департаментом нацбезопасности, был разработан для внутреннего ознакомления с вопросом.
При этом сумма, которую озвучил департамент, на 12 миллиардов превышает цифру, ранее оглашенную Трампом во время своей предвыборной кампании.
Далее с результатами отчета должен будет ознакомиться глава Департамента внутренней безопасности Джон Келли.
Белый дом, до момента официальной публикации отчета, воздержался от комментариев по этому поводу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 27 января, Трамп огласил о намерениях ввести 20%-й налог на товары, которые импортируются из Мексики, чтобы собрать необходимую сумму для строительства стены между странами.