Строительство стены на американо-мексиканской границе, выйдет дороже на $12 миллиардов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, департамент внутренней безопасности США подсчитал, что возведение стены на границе Соединенных Штатов и Мексики оценивается в 21,6 миллиардов долларов. Сам процесс строительства займет не менее трех с половиной лет, передает Reuters .

Подсчеты были проведены департаментом после указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа укрепить районы, граничащие с Мексикой, чтобы избежать притока нелегальных мигрантов. Отчет, сформированный департаментом нацбезопасности, был разработан для внутреннего ознакомления с вопросом.

При этом сумма, которую озвучил департамент, на 12 миллиардов превышает цифру, ранее оглашенную Трампом во время своей предвыборной кампании.

Далее с результатами отчета должен будет ознакомиться глава Департамента внутренней безопасности Джон Келли.

Белый дом, до момента официальной публикации отчета, воздержался от комментариев по этому поводу.