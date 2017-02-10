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Гройсман: Украина через 10 лет будет членом ЕС
10.02.2017 08:07

Гройсман: Украина через 10 лет будет членом ЕС

Украинцы смогут почувствовать результаты проведенных реформ уже в этом году. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции в Брюсселе, пишет УНИАН.

"Если есть скептические мнения о том, что реформы в Украине не происходят, то я бы так не сказал. Мы пока не ощущаем результатов этих реформ, и с этим я могу согласиться. Но я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что и почему происходило, и как начинает меняться его жизнь", - отметил украинский премьер.

пообещал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что если сильно постараться и работать усердно, уже через 10 лет Украина выйдет на стандарты ЕС и сможет попробовать вступить в Союз.

"Считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад - в рамках десяти лет - это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать", - подчеркнул премьер и добавил, что для этого стране нужна компетентная власть.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Европейского союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года.

 

Теги материала: Владимир Гройсман, Украина, реформы, Евросоюз
Новости СМИ2
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