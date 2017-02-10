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Бридлав: США должны дать Украине оружие
10.02.2017 07:52

Бридлав: США должны дать Украине оружие

Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине оборонительное вооружение. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Филип Бридлав.

По его мнению, новый глава американского государства не должен повторять ошибку Барака Обамы.

"Администрация Трампа, которая понимает важность сильной позиции для успеха в переговорах, должна исповедовать позицию размещения оборонных средств на ближайших подступах к противнику, когда речь идет о противодействии вызовам Кремля в адрес НАТО. Администрация Обамы не изъявила желания предоставить Украине оборонительные вооружения, необходимые для того, чтобы лучше защитить себя. Новая команда способна избежать этой ошибки", - отметил Бридлав.

Вместе с тем он призвал США не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не будет выполнять Минские соглашения.

"Диалог с Россией возможен, так же, как и сотрудничество по определенным важным вопросам. Но нельзя допустить, чтобы ради сотрудничества мы отказывались от собственных принципов", - констатировал Бридлав.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри надеется, что администрация Дональда Трампа решить предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

Теги материала: НАТО, Бридлав, США, Украина, летальное оружие
Новости СМИ2
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