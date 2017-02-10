Страны Балтии будут добиваться от НАТО усиления безопасности

MIGnews.com.ua

Президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о намерении стран Балтии добиться дополнительных мер безопасности от Североатлантического альянса и США из-за России, пишет Радио Свобода .

По словам литовского лидера, в сентябре текущего года пройдут российские военные учения, которые несут опасность для региона.

"Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены из-за учений "Запад" в 2017 году, во время которых будут развернуты большие и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом, - отметила Грибаускайте. - Это означает, что мы будем говорить с НАТО о разработке дополнительных планов безопасности и более быстром процессе принятия решений".