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Страны Балтии будут добиваться от НАТО усиления безопасности
10.02.2017 07:28

Страны Балтии будут добиваться от НАТО усиления безопасности

Президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о намерении стран Балтии добиться дополнительных мер безопасности от Североатлантического альянса и США из-за России, пишет Радио Свобода.

По словам литовского лидера, в сентябре текущего года пройдут российские военные учения, которые несут опасность для региона.

"Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены из-за учений "Запад" в 2017 году, во время которых будут развернуты большие и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом, - отметила Грибаускайте. - Это означает, что мы будем говорить с НАТО о разработке дополнительных планов безопасности и более быстром процессе принятия решений".

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители министерств обороны стран Альянса на встрече, которая состоится в феврале, собираются принять пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря.

Теги материала: Балтия, Даля Грибаускайте, НАТО, безопасность
Новости СМИ2
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