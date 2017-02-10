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Гаук: Нам нужно бороться с российской дезинформацией
10.02.2017 06:44

Гаук: Нам нужно бороться с российской дезинформацией

Президент Германии Йоахим Гаук провел встречу с президентами Латвии, Литвы и Эстонии в Риге, после которой заявил, что ЕС нужно бороться с российской дезинформацией, пишет Корреспондент.

По словам президента Германии, в настоящее время Европейский союз испытывает определенные проблемы единства, однако всех странам ЕС нужно стремиться к сильному ЕС.

"Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией, - отметил Гаук. -  Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 28 ноября,  президент Германии Йоахим Гаук высказал опасение в отношении слишком резких скачков развития Европейского союза и призвал взять небольшую паузу.

 

Теги материала: Германия, Гаук, Россия, дезинформация, Евросоюз
Новости СМИ2
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