Гаук: Нам нужно бороться с российской дезинформацией

MIGnews.com.ua

Президент Германии Йоахим Гаук провел встречу с президентами Латвии, Литвы и Эстонии в Риге, после которой заявил, что ЕС нужно бороться с российской дезинформацией, пишет Корреспондент .

По словам президента Германии, в настоящее время Европейский союз испытывает определенные проблемы единства, однако всех странам ЕС нужно стремиться к сильному ЕС.

"Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией, - отметил Гаук. - Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем".