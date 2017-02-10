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Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде
10.02.2017 06:29

Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен в суде отстаивать свой указ о запрете въезда мигрантов в страну. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Увидимся в суде, национальная безопасность на кону!", - написал Трамп в ответ на решение апелляционного суда в Сан-Франциско запретить реализацию его указа.

Стоит отметить, что накануне Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ​в воскресенье, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию министерства юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам.

Дональд Трамп принял указ о прекращении приема беженцев в США из семи стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визами.

Теги материала: Дональд Трамп, мигранты, указ, суд
Новости СМИ2
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