Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен в суде отстаивать свой указ о запрете въезда мигрантов в страну. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Увидимся в суде, национальная безопасность на кону!", - написал Трамп в ответ на решение апелляционного суда в Сан-Франциско запретить реализацию его указа.

Стоит отметить, что накануне Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ​в воскресенье, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию министерства юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам .