Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен в суде отстаивать свой указ о запрете въезда мигрантов в страну. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Увидимся в суде, национальная безопасность на кону!", - написал Трамп в ответ на решение апелляционного суда в Сан-Франциско запретить реализацию его указа.
Стоит отметить, что накануне Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию министерства юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам.
Дональд Трамп принял указ о прекращении приема беженцев в США из семи стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визами.