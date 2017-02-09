Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду

MIGnews.com.ua

Народный депутат, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев заявил, что депутат от фракции "БПП" Алексей Гончаренко должен сам покинуть Верховную Раду для того, чтобы показать, что его позиция не является официальной позицией президентской партии. Такие убеждения он выразил в эфире телеканала NewsOne в программе "20/22 с Литвиненко и Апасовым".

"Если какой-то рядовой гражданин что-то поломал – это акт вандализма. Если народный депутат, представитель парламента наносит вред отношениям двух стран, то это не какой-то нерадивый сын Полка в "БПП" и они его пожурят. А этого человека нужно либо исключить из фракции, либо он сам должен уйти из парламента в знак того, что это не позиция президентской партии и не позиция украинского парламентаризма", - пояснил он.

Также он считает, что подобный народный избранник должен сам, по своей воле покинуть стены парламента.

"Депутаты не могут быть активистами, активисты – депутатами. Депутаты – это люди, которые представляют чьи-то интересы, а он навредил этим интересам. Другого варианта нет", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины, лидер политсовета партии "За життя" Евгений Мураев поприветствовал назначение на должность главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По его словам, Князев является профессиональным кадровым работником в системе правоохранительных органов. При этом депутат уточнил, что никогда лично не встречался с новоназначенным главой Нацполиции.