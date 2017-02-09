Гройсман сообщил, когда ЕС примет решение по безвизу для Украины

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года, передает Интерфакс-Украина.

"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня по срокам выйти на окончательное решение", - сказал премьер в эфире одного из украинских телеканалов.

Премьер считает, что если бы не миграционный кризис, охвативший Европу, то решение по безвизу было бы принято еще в 2016 году.

По его словам, до марта ЕС утвердит механизм приостановки безвизового режима.

"Возник вопрос, чтобы ввести "предохранитель". Если будет в странах безвизовый режим, как быстро принять оперативное решение, чтобы приостановить этот режим… Я думаю, что уже в этом месяце это будет проголосовано. Я так думаю, потому что у меня есть соответствующая информация. И дальше мы выйдем на протяжении 3-4 месяцев на окончательное решение и по Украине, и по Грузии", - выразил свои убеждения он.

При этом Гройсман добавил, что Украина выполнила все необходимые условия для получения безвизового режима.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, стало известно, что триалог по визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля.

По решению Совета Европейского союза, в случае предоставления визовой либерализации Украине, безвизовый режим вступит в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Данный механизм включает в себя возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.