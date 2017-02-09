ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Укрзализныця: Блокада движения на Донбассе нанесла ущерб в 40 млн грн
09.02.2017 20:57

Укрзализныця: Блокада движения на Донбассе нанесла ущерб в 40 млн грн

Укрзализныця призвала компетентные органы поспособствовать разблокированию движения на двух перегонах, общие убытки от блокирования которых перевысили 40 миллионов гривен и возмещению убытков виновными лицами. Сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"ПАО "Укрзалізниця" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению ущерба виновными лицами", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которое продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 миллионов гривен.

"Сумма нанесенного убытка от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов - Светланов, которые продолжаются с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 миллионов гривен", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная. В результате было заблокировано движение 12 грузовых поездов с общим количеством 700 вагонов. Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

В связи с блокадой железнодорожных перевозок Славянскую тепловую электростанцию вынуждено перевели на аварийный режим. На предприятии заверили, что, если не возобновить поставки угля с временно оккупированных территорий, запасы топлива закончатся всего через несколько недель. 

Теги материала: Украина, блокада, Донбасс, рельсы, поезд, убытки, ущерб, органы, Укрзализныця
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе
Важное
В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе
Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
Важное
Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
МИД Германии: Заявления посла Райхеля о Донбассе не противоречат официальной позиции Берлина
Важное
МИД Германии: Заявления посла Райхеля о Донбассе не противоречат официальной позиции Берлина
Главарь "ДНР" пригрозил отомстить украинским властям
Важное
Главарь "ДНР" пригрозил отомстить украинским властям
РФ заявляет о непричастности к смерти Гиви
Важное
РФ заявляет о непричастности к смерти Гиви
Семенченко: К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ
Важное
Семенченко: К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
Эксклюзив  Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
09.02.2017
Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти
Эксклюзив  Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти  Фоторепортаж  Видеорепортаж
09.02.2017
Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика