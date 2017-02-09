Укрзализныця: Блокада движения на Донбассе нанесла ущерб в 40 млн грн

Укрзализныця призвала компетентные органы поспособствовать разблокированию движения на двух перегонах, общие убытки от блокирования которых перевысили 40 миллионов гривен и возмещению убытков виновными лицами. Сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"ПАО "Укрзалізниця" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению ущерба виновными лицами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которое продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 миллионов гривен.
"Сумма нанесенного убытка от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов - Светланов, которые продолжаются с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 миллионов гривен", - сообщает пресс-служба.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная. В результате было заблокировано движение 12 грузовых поездов с общим количеством 700 вагонов. Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
В связи с блокадой железнодорожных перевозок Славянскую тепловую электростанцию вынуждено перевели на аварийный режим. На предприятии заверили, что, если не возобновить поставки угля с временно оккупированных территорий, запасы топлива закончатся всего через несколько недель.