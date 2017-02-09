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СМИ: На Банковой уже отобрали кандидатов в Верховный суд
Фото: УНИАН
09.02.2017 20:54

СМИ: На Банковой уже отобрали кандидатов в Верховный суд  Видеорепортаж

Издание "Апостроф" опубликовало список из 91 кандидата в судьи Верховного суда, которые уже якобы прошли согласование в Администрации президента. По словам автора, один из членов Высшей квалификационной комиссии судей передал редакции три списка уже отобранных "нужных" кандидатов, которые накануне были конфиденциально разосланы некоторым членам ВККСУ как "настоятельная рекомендация" для ознакомления.

"Это списки кандидатов в гражданский, административный и хозяйственный кассационные суды. Отсутствие уголовного суда в этом перечне источник пояснил "продолжающимися торгами". Он также дал понять, что список согласовывался на Банковой, а Президент едва ли не лично принимал условную "клятву верности" от этих людей", - пишет издание в материале "Верховный список президента: кого согласовали на должность судей Верховного суда".

Анализ списка показал, что как минимум четыре человека имеют в будущем ВС свои сформированные группы. Это нынешний глава ВСУ Ярослав Романюк, глава Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов, замглавы Администрации Президента – куратор судебной реформы Алексей Филатов и президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай. Кроме того, свою группу влияния имеет также глава Высшего спецсуда по гражданским и уголовным делам Борис Гулько.

"Одним из наиболее влиятельных в этом списке источник называет главу ВХСУ Богдана Львова. Он и сам планирует стать "избранным". Более того, его называют потенциальным председателем ВСУ. По словам наших источников, сам Богдан Юрьевич уже активно распространяет эту информацию среди сотрудников ВХСУ, а также среди "будущих коллег", - пишет издание.

Именно о нем СМИ публиковали информациюо якобы полученной неправомерной выгоде в размере 1 млн долларов, именно о его вмешательстве в распределение судебных дел в ВХСУ неоднократно заявляли общественные активисты и даже было возбуждено уголовное дело. Более того, журналисты программы "Слідство.Інфо" определили, что именно Львов может являться тем судьей, который проходит в качестве соучастника по громкому делу о взяточничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

"Еще один одиозный кандидат – Ярослав Романюк, нынешний глава Верховного суда, доверия к которому со стороны Президента, впрочем, недостаточно для продления его полномочий в новом органе. Ярослав Романюк известен тем, что всячески противился люстрационным процессам в судейской среде. Кроме того, он активно поддерживал "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, на что уже обратило внимание движение "Честно. Фильтруй суд", - отмечает издание.

Автор также отмечает, что определенные договоренности якобы были достигнуты и с Общественным советом доброчестности. "Одна из форм возможного взаимодействия – "бартер". "Общественность" "приносит в жертву" кого-то однозначно неугодного комиссии (публично предает "анафеме", размещает "истории успеха" этого человека в СМИ и т. д.), а взамен получает возможность заручиться "авансовой" поддержкой одного из будущих судей", - отмечает издание.

Теги материала: Верховный суд, кандидаты, конкурс, видео
Новости СМИ2
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