ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
НАТО планирует провести совместные с Украиной учения противодействию "зеленым человечкам"
09.02.2017 20:29

НАТО планирует провести совместные с Украиной учения противодействию "зеленым человечкам"

Центр передового опыта НАТО по энергобезопасности запланировал провести совместные учения с украинскими институтами с моделированием конкретных сценариев противодействия информационным, техническим, кибернетическим или военным атакам в сфере энергобезопасности.

Об этом заявил руководитель Центра передового опыта НАТО по энергобезопасности Гинтарас Багдонас в рамках V Киевского форума безопасности для молодежи, передает Укринформ.

"Самым главным мероприятием 2017 года будут совместные учения по энергобезопасности с моделированием конкретных сценариев, как противодействовать информационной войне и пропаганде, техническим кибератакам или военным атакам независимо от того, это "зеленые человечки" или террористы", - сказал Багдонас.

Также говорится, что это мероприятие состоится осенью, в настоящий момент идет подготовительная работа, а его сопредседателями будут руководитель Центра НАТО и заместитель министра энергетики Украины.

По словам Багдонаса, на учения будут приглашены американские специалисты, с которыми постоянно работает Центр. По его словам, правительство Украины приняло решение, что там будут присутствовать представители почти всех отечественных институтов.

Руководитель Центра НАТО также подчеркнул, что в плане построения системы защиты критической инфраструктуры важно не только международное партнерство, но и сотрудничество внутри страны.

"Не нужно думать, что кто-то знает уникальный рецепт решения всех проблем. Это жизнь. Никто не может охранять все объекты, но нужно сначала определить, что такое критическая инфраструктура, а для этого нужно иметь процедуры. А здесь - и это самое главное, что мы хотели посоветовать, - нужно учиться работать вместе всем институтам Украины, в частности, Минэнергоуголь, Минобороны, МИД, поскольку энергетическое поле - это не только Украина, существуют много связей с другими странами, а также МВД, с его службами", - отметил Багдонис.

Он заметил, что кибератаки будут всегда, и не следует думать, что от них можно защититься раз и навсегда. "Исходя из моего личного опыта в сфере безопасности, я должен искренне признать – абсолютная безопасность невозможна ни в одной сфере", - акцентировал Багдонис.

В этом контексте он отметил, что страны НАТО имеют определенный опыт в сфере энергобезопасности и продолжают все время учиться друг у друга.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 9 февраля, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер осудила действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию Украины, и призвала все стороны выполнять Минские договоренности. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась в Брюсселе.

В НАТО также заявили, что мирится с незаконной аннексией Крыма не собираются.     

Теги материала: Украина, НАТО, кибератака, хакеры, учения, американцы, энергобезопасность, МИД, Минобороны
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе
Важное
В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе
Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
Важное
Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией
Важное
Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией
В НАТО назвали Украину главным приоритетом повестки дня Альянса
Важное
В НАТО назвали Украину главным приоритетом повестки дня Альянса
МИД Германии: Заявления посла Райхеля о Донбассе не противоречат официальной позиции Берлина
Важное
МИД Германии: Заявления посла Райхеля о Донбассе не противоречат официальной позиции Берлина
В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии
Важное
В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
Эксклюзив  Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
09.02.2017
Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти
Эксклюзив  Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти  Фоторепортаж  Видеорепортаж
09.02.2017
Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика