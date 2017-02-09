НАТО планирует провести совместные с Украиной учения противодействию "зеленым человечкам"

MIGnews.com.ua

Центр передового опыта НАТО по энергобезопасности запланировал провести совместные учения с украинскими институтами с моделированием конкретных сценариев противодействия информационным, техническим, кибернетическим или военным атакам в сфере энергобезопасности.

Об этом заявил руководитель Центра передового опыта НАТО по энергобезопасности Гинтарас Багдонас в рамках V Киевского форума безопасности для молодежи, передает Укринформ.

"Самым главным мероприятием 2017 года будут совместные учения по энергобезопасности с моделированием конкретных сценариев, как противодействовать информационной войне и пропаганде, техническим кибератакам или военным атакам независимо от того, это "зеленые человечки" или террористы", - сказал Багдонас.

Также говорится, что это мероприятие состоится осенью, в настоящий момент идет подготовительная работа, а его сопредседателями будут руководитель Центра НАТО и заместитель министра энергетики Украины.

По словам Багдонаса, на учения будут приглашены американские специалисты, с которыми постоянно работает Центр. По его словам, правительство Украины приняло решение, что там будут присутствовать представители почти всех отечественных институтов.

Руководитель Центра НАТО также подчеркнул, что в плане построения системы защиты критической инфраструктуры важно не только международное партнерство, но и сотрудничество внутри страны.

"Не нужно думать, что кто-то знает уникальный рецепт решения всех проблем. Это жизнь. Никто не может охранять все объекты, но нужно сначала определить, что такое критическая инфраструктура, а для этого нужно иметь процедуры. А здесь - и это самое главное, что мы хотели посоветовать, - нужно учиться работать вместе всем институтам Украины, в частности, Минэнергоуголь, Минобороны, МИД, поскольку энергетическое поле - это не только Украина, существуют много связей с другими странами, а также МВД, с его службами", - отметил Багдонис.

Он заметил, что кибератаки будут всегда, и не следует думать, что от них можно защититься раз и навсегда. "Исходя из моего личного опыта в сфере безопасности, я должен искренне признать – абсолютная безопасность невозможна ни в одной сфере", - акцентировал Багдонис.

В этом контексте он отметил, что страны НАТО имеют определенный опыт в сфере энергобезопасности и продолжают все время учиться друг у друга.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 9 февраля, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер осудила действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию Украины, и призвала все стороны выполнять Минские договоренности. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась в Брюсселе.

В НАТО также заявили, что мирится с незаконной аннексией Крыма не собираются.