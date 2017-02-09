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Новый глава Нацполиции Князев пока не обзавелся аккаунтами в соцсетях
09.02.2017 19:42

Новый глава Нацполиции Князев пока не обзавелся аккаунтами в соцсетях

Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пока не создавал аккаунт в социальной сети Facebook. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Внимание! Фейк! Просто для информации. у главы Национальной полиции Сергея Князева пока нет никаких аккаунтов на ФБ!" - написал Шкиряк на своей странице в Facebook и выложил фотокопию фейкового аккаунта якобы Князева.

Помимо этого он также пообещал сообщить, когда у нового главы Нацполиции появится своя социальная страница.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев, Кабинет министров во время заседания поддержал это назначение.

45-летний С.Князев - генерал полиции третьего ранга, работает в правоохранительных органах с 1992 года. С ноября 2014 года по июль 2015 года – исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД в Донецкой области, начальника криминальной милиции; с июля 2015 года по апрель 2016 года – начальник ГУ МВД Украины в Закарпатской области. С.Князев с апреля по ноябрь 2016 года – начальник ГУ Нацполиции в Ровенской области, а с ноября 2016 года – начальник угрозыска Нацполиции.

Народный депутат Украины, лидер политсовета партии "За життя" Евгений Мураев приветствует назначение на должность главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. По его словам, Князев является профессиональным кадровым работником в системе правоохранительных органов. При этом депутат уточнил, что никогда лично не встречался с новоназначенным главой Нацполиции.

Теги материала: Украина, полиция, Национальная полиция, Шкиряк, аккаунт, соцсети, МВД, советник, руководитель, глава
Новости СМИ2
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