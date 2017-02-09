Новый глава Нацполиции Князев пока не обзавелся аккаунтами в соцсетях

MIGnews.com.ua

Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пока не создавал аккаунт в социальной сети Facebook. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Внимание! Фейк! Просто для информации. у главы Национальной полиции Сергея Князева пока нет никаких аккаунтов на ФБ!" - написал Шкиряк на своей странице в Facebook и выложил фотокопию фейкового аккаунта якобы Князева.

Помимо этого он также пообещал сообщить, когда у нового главы Нацполиции появится своя социальная страница.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев, Кабинет министров во время заседания поддержал это назначение.

45-летний С.Князев - генерал полиции третьего ранга, работает в правоохранительных органах с 1992 года. С ноября 2014 года по июль 2015 года – исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД в Донецкой области, начальника криминальной милиции; с июля 2015 года по апрель 2016 года – начальник ГУ МВД Украины в Закарпатской области. С.Князев с апреля по ноябрь 2016 года – начальник ГУ Нацполиции в Ровенской области, а с ноября 2016 года – начальник угрозыска Нацполиции.