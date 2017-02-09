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В МВФ убеждены, что в Украине необходимо повысить пенсионный возраст
09.02.2017 19:26

В МВФ убеждены, что в Украине необходимо повысить пенсионный возраст

В Украине необходимо провести пенсионную реформу, которая позволит обновить всю пенсионную систему в стране. Об этом заявил глава Департамента внешних связей Международного валютного фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне, передает УНИАН.

В этом контексте повышение пенсионного возраста или пенсионного стажа является одним из механизмов реформы.

"Власти Украины согласились с необходимостью проведения пенсионной реформы, чтобы обеспечивать достойные пенсии и сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. Пенсионная система должны быть понятнее, прозрачнее", - подчеркнул Райс.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что новый меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста.

Он утверждает, что министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

Также важно напомнить, что координатор системы ООН в Украине Нил Уокер раскритиковал Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса и заявил, что все украинские граждане имеют право на получение социальных выплат.

Он уточнил, что в организации серьезно обеспокоены тем, что некоторым переселенцам и жителям оккупированных территорий не выплачивают пенсии. Такая практика, по словам Уокера, является нарушением как украинских, так и международных законов.

Теги материала: МВФ, пенсионный возраст, пенсии, пенсионеры, финансирование, деньги, реформы
Новости СМИ2
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