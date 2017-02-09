Стало известно, кто убрал террориста Гиви

MIGnews.com.ua

Доброволец из Москвы, боец подразделения "Сомали", которым руководил Михаил Толстых (полковник "Гиви") Игорь Мыльцев с позывным "Француз" заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали", передает Новая газета.

"Ему отомстил бы любой", — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными": "СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!".

Убийство командира Мыльцев назвал местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви "Сомали". Представители "ДНР" сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, Француз описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть наши позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!".





"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара был стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия".

Мыльцев рассказал, что после покушения на Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

В статусе Француза на Вконтакте вскоре после покушения на Гиви появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!".