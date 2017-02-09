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Стало известно, кто убрал террориста Гиви
09.02.2017 18:37

Стало известно, кто убрал террориста Гиви

Доброволец из Москвы, боец подразделения "Сомали", которым руководил Михаил Толстых (полковник "Гиви") Игорь Мыльцев с позывным "Француз" заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали", передает Новая газета.

"Ему отомстил бы любой", — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными": "СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!".

Убийство командира Мыльцев назвал местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. 

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви "Сомали". Представители "ДНР" сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, Француз описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть наши позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!".



"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара был стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия".

Мыльцев рассказал, что после покушения на Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

В статусе Француза на Вконтакте вскоре после покушения на Гиви появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!".

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что смерть главаря батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) повлияла на морально-психологическое состояние боевиков.

Теги материала: Гиви, ДНР, убийство, смерть, боевик, месть, ликвидация, Сомали, лидер
Новости СМИ2
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