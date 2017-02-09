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Российская авиация случайно разбомбила турецких военных в Сирии: есть жертвы
09.02.2017 18:12

Российская авиация случайно разбомбила турецких военных в Сирии: есть жертвы

В четверг, 9 февраля, российские военно-воздушные силы нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Турции, передает Hurriyet.

Отмечается, что удар был нанесен по зданию, где находились турецкие военнослужащие, расположенному в окрестности сирийского города Эль-Баб.

Однако, в России официальные лица назвали произошедшее несчастным случаем. Обе стороны проводят расследование.

В результате случившегося между президентами стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия, заявил Генштаб.

О том, что Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВВС по турецким военным в Сирии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 7 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ Владимир Путин приказал привести в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы страны.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил. При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.

Теги материала: Россия, Турция, российские войска, удар, обстрел, Путин
Новости СМИ2
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