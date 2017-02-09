В Facebook массово появились однотипные посты в защиту министра Кутового

MIGnews.com.ua

В социальной сети Facebook в последнее время было размещено сразу несколько однотипных сообщений с поддержкой действий министра Аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, пишет Комсомольская правда в Украине .

Посты вышли у так называемых ЛОМов – лидеров мнений, ранее не замеченных в интересе к аграрному рынку.

В написанных как под копирку сообщениях отмечается, что глава МинАПК Тарас Кутовой, якобы, начал полномасштабные реформы, способные остановить коррупцию в спиртовой отрасли и обезопасить простых потребителей от суррогатного спирта.

Блогеры уверяют своих читателей, что новое руководство государственной компании "Укрспирт", находящейся в ведении МинАПК, закрывает нелегальные каналы распространения спирта и разрушает многолетние теневые схемы.

Также читателей призывают поддержать борьбу министра с некими неназванными "нечистым на руку олигархами", которые, якобы, всячески противятся реформам министерства.

Такие посты появились у провластных блогеров Мирослава Олешко, Ярослава Матюшина, паблике Я-Патриот и даже региональном паблике Жить в Харькове, что может свидетельствовать о проплаченной информационной компании, заказчиком которой может быть сам министр или кто-то из руководства концерна "Укрспирт".

Во всех случаях пользователям Facebook предлагается ознакомиться с сюжетом, который вышел на "5 канале" в формате независимого расследования ситуации в спиртовой отрасли, снятым в рамках проекта "Стоп Коррупции".

Координатором проекта "Стоп коррупции" является журналист Роман Бочкала, который ранее был замечен в публичной поддержке бизнесмена Льва Парцхаладзе. В частности, он фактически обеспечивал Парцхаладзе информационную поддержку во время работы последнего на посту заместителя главы Киевской ОГА, а также сотрудничал с ним в рамках других проектов.

Нынешний глава АПК Тарас Кутовой считается человеком, близким к Парцхаладзе. С 2004 по 2009 год он работал финансовым директором принадлежащей последнему компании ЗАО "Инвестиционная компания "XXI век".

Подобный конфликт интересов ставит под сомнение объективность материала "5 канала", который теперь продвигается в Facebook с помощью известных блогеров.