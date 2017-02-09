Суд отказался отстранить от должности главу ЦИК Охендовского

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Киева отказался отстранить Михаила Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 декабря 2016 года - оставить без изменений", - сказано в сообщении.

Таким образом, апелляционная жалоба, поданная прокурором, была оставлена ​​без удовлетворения. Напомним, ранее Апелляционный суд Киева в очередной раз не смог рассмотреть апелляцию по мере пресечения Охендовскому и перенес заседание на 9 февраля.

13 декабря 2016 года главе ЦИК Михаилу Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение). Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 21 декабря, в 10:00 Соломенский районный суд рассмотрел меру пресечения для председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Также в 12:00 в этом же суде рассматривался вопрос об отстранении Охендовского от должности главы и члена Центральной избирательной комиссии на время расследования. В качестве меры пресечения рассматривался вариант установить высокопоставленному чиновнику залог в размере 1,3 миллиона гривен.