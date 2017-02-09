В МВФ снова не собираются рассматривать вопрос финансирования Украины

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, стало известно, что в повестке дня заседания Совета директоров Международного валютного фонда вопрос о дальнейшем финансировании Украины отсутствует. Об этом свидетельствует повестка дня, которая расписана до 17 февраля 2017 года, размещенная на сайте МВФ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Отмечается, что расписание заседаний совета составлено до 17 февраля, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. В феврале в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Португалией и Мальтой.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при налоговой службе Испании представило суду отчет по расследованию против бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато, который подозревается в мошенничестве.

Рато вменяют финансовое мошенничество на сумму 6,8 миллиона евро в период с 2004-го по 2015 год. Если вина бывшего главы МВФ будет доказана, то ему грозит 4,5 года тюремного заключения.