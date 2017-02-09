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В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе
09.02.2017 16:58

В НАТО резко осудили действия России по дестабилизации на Донбассе

В четверг, 9 февраля, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер осудила действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию Украины, и призвала все стороны выполнять Минские договоренности. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась в Брюсселе, передает УНИАН.

По словам Геттемюллер, во время встречи стороны также обсудили серьезность ситуации на востоке Украины и поддержку НАТО.

"С начала российской агрессии прошло три года, и НАТО выступила в поддержку Украины. Это не изменится", - подчеркнула заместитель генсека.

Она снова подтвердила, что НАТО не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма.

"Мы осуждаем действия России по дестабилизации восточной Украины и глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия. За последние два года режим прекращения огня нарушался почти каждый день, но  за последнюю неделю ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений прекращения огня за один день, включая из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Мы увидели тяжелые бои. Мы не должны это принимать как новые нормы", - подчеркнула Геттемюллер.

Заместитель генсека считает очень важным, чтобы наблюдатели от ОБСЕ "получили свободный доступ всюду по Украине и к границам с Россией".

"Я призываю все стороны выполнять взятые обязательства, в этом отношении Россия имеет особую ответственность", - сказала она.

Геттемюллер также отметила, что вчера она провела заседание Комиссии Украина - НАТО, где обсуждалась ситуация на местах.

"Все союзники взяли слово, чтобы выразить поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности", - подытожила заместитель генсека.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Комиссии Украина - НАТО провела в Брюсселе заседание из-за обострения ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Представители Альянса заявили, что поддерживают Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в ЕС считают недопустимой отмену санкций в отношении России, которая не выполняет Минские соглашения.

Теги материала: НАТО, эскалация, Украина, Россия, встреча альянса, Донбасс, обострение, Крым, ОБСЕ, насилие, поддержка, ситуация, Владимир Гройсман
Новости СМИ2
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