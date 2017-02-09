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Минюст: Янукович заранее знал, что РФ готовится к аннексии Крыма
09.02.2017 16:33

Минюст: Янукович заранее знал, что РФ готовится к аннексии Крыма

Украина располагает достаточными доказательствами того, что захват Россией Крыма был заранее спланирован, и активная фаза реализации такого плана началась еще в 2013 году. Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко.

Министр пояснил, что все это подтверждено документально зафиксированной информацией о проведении подрывной деятельности в органах местной власти, несанкционированном увеличении военного контингента на полуострове и увеличении военной техники в Крыму без ведома Украины.

"Нам удалось добыть доказательства того, что в 2013 году Российская Федерация начала активные действия на территории Крыма. Россия несанкционированно увеличила свой контингент: незаконно в Крым переводились личный состав и техника, велась подрывная работа в местных органах власти Крыма. Нам известны фамилии чиновников РФ, которые координировали эту спецоперацию. Мы имеем показания свидетелей", - сообщил министр юстиции, отметив, что Украина располагает свидетельскими показаниями о случаях пленения гражданских лиц и применения к ним пыток уже в период появления в Крыму российских войск - так называемых зеленых человечков".

Как подчеркнул Петренко, имеющиеся доказательства позволяют полностью опровергнуть позицию России о том, что ее действия в Крыму стали "эмоциональной реакцией на события в Украине".

"Это обман и небылицы. Активная фаза процесса (захвата Крыма, - ред.) началась еще в 2013 году. И на тот момент руководство страны - Янукович и его окружение - не могли не знать об этих действиях. Но они были пособниками и помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату и оккупации", - отметил Петренко.

Также Петренко подчеркнул, что прежнее руководство Украины – Янукович, его окружение, а также руководство спецслужб не могли не знать о действиях по подготовке оккупации полуострова.

"Фактически они помогали в том, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с недавно построенной телерадиовышки в селе Карачун Херсонской области "Украинское радио" совместно с крымской радиостанцией Meydan Radiosı начали вещание на территорию аннексированного Крыма.

Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской области в тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области. На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5-киловаттные передатчики", - говорится в сообщении.

Теги материала: Крым, Украина, аннексия, захват, оккупация, Путин, Минюст
Новости СМИ2
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