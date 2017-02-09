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Министр юстиции Румынии подал в отставку из-за массовых протестов
09.02.2017 16:10

Министр юстиции Румынии подал в отставку из-за массовых протестов

В четверг, 9 февраля, министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку после массовых протестов в стране, которые прошли из-за скандального постановления с возможностью для коррупционеров избежать ответственности. Об этом сообщает Digi 24.

"Я решил уйти в отставку с должности министра юстиции. Всем спасибо", - сказал Иордаче, добавив, что все инициативы, которые продвигало министерство под его руководством, были "законны и конституционны".

Стоит ометить, что накануне парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну. Президент Румынии Клаус Йоханнис упрекнул правительство за то, что то делает "слишком мало" для решения кризиса в стране. Однако при этом он исключил досрочные выборы в Румынии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье вечером, 5 февраля, в Румынии сотни тысяч человек во многих городах вышли на протесты с требованием отставки правительства. Антиправительственные акции прошли в 20 городах, а участие в них приняли около полумиллиона человек. Только в Бухаресте на улицы вышли 250 тысяч протестующих.

Теги материала: Румыния, массовые протесты, отставка, министерство, закон, правительство
Новости СМИ2
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