Министр юстиции Румынии подал в отставку из-за массовых протестов

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку после массовых протестов в стране, которые прошли из-за скандального постановления с возможностью для коррупционеров избежать ответственности. Об этом сообщает Digi 24.

"Я решил уйти в отставку с должности министра юстиции. Всем спасибо", - сказал Иордаче, добавив, что все инициативы, которые продвигало министерство под его руководством, были "законны и конституционны".

Стоит ометить, что накануне парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну. Президент Румынии Клаус Йоханнис упрекнул правительство за то, что то делает "слишком мало" для решения кризиса в стране. Однако при этом он исключил досрочные выборы в Румынии.