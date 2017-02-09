Порошенко отреагировал на акт вандализма, совершенный Гончаренко

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко не является отображением общей позиции политической партии. Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга премьером Греции Алексисом Ципрасом, сообщает NewsOne .

"Подобное поведение народного депутата является неприемлемым. Это его личная позиция, она была осуждена фракцией и не отражает позицию политической силы", - прокомментировал Порошенко неподобающее поведение народного депутата по отношению к фрагменту Берлинской стены, расположенному у здания посольства Германии в Киеве.