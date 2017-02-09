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Порошенко отреагировал на акт вандализма, совершенный Гончаренко
09.02.2017 15:00

Порошенко отреагировал на акт вандализма, совершенный Гончаренко

В четверг, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко не является отображением общей позиции политической партии. Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга премьером Греции Алексисом Ципрасом, сообщает NewsOne.

"Подобное поведение народного депутата является неприемлемым. Это его личная позиция, она была осуждена фракцией и не отражает позицию политической силы", - прокомментировал Порошенко неподобающее поведение народного депутата по отношению к фрагменту Берлинской стены, расположенному у здания посольства Германии в Киеве.

Как сообщал MIGnews.com.uа, накануне вечером, 8 февраля, представитель фракции "БПП" Алексей Гончаренко направился к посольству Федеративной Республики Германия в Киеве и баллончиком с краской разрисовал часть Берлинской стены. Сам Гончаренко охарактеризовал свои действия как знак протеста против высказывания посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе.

Теги материала: Петр Порошенко, Гончаренко, Берлинская стена, Германия
Новости СМИ2
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