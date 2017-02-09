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Лещенко озвучил причину драки в Раде
09.02.2017 13:42

Лещенко озвучил причину драки в Раде  Видеорепортаж

В четверг, 9 февраля, народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал драку с однопартийцем Иваном Мельничуком, которая накануне произошла в сессионном зале Верховной Рады Украины, передает NewsOne.

"Я сделал пост в Facebook о том, что по указанию Банковой группа депутатов от БПП не ходит на заседания антикоррупционного комитета, хотя это их работа", - заявил Лещенко.

После опубликованного заявления один из парламентариев выразил свое несогласие с написанным Лещенко.

"Сегодня ко мне подошел депутат от БПП Иван Мельничук, приближенная к Порошенко личность, и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он попытался проявить физическую силу, но пострадал пиджак", - добавил нардеп.

Также он добавил, что расценивает такие действия как попытку запугать антикоррупционеров.

"Считаю, что это системное наступление на антикоррупционеров, попытка заткнуть рот тем, кто об этом говорит", - заключил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения при помощи физической силы.

Теги материала: Сергей Лещенко, Мельничук, драка, Верховная Рада
Новости СМИ2
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