Лещенко озвучил причину драки в Раде

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал драку с однопартийцем Иваном Мельничуком, которая накануне произошла в сессионном зале Верховной Рады Украины, передает NewsOne .

"Я сделал пост в Facebook о том, что по указанию Банковой группа депутатов от БПП не ходит на заседания антикоррупционного комитета, хотя это их работа", - заявил Лещенко.

После опубликованного заявления один из парламентариев выразил свое несогласие с написанным Лещенко.

"Сегодня ко мне подошел депутат от БПП Иван Мельничук, приближенная к Порошенко личность, и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он попытался проявить физическую силу, но пострадал пиджак", - добавил нардеп.

Также он добавил, что расценивает такие действия как попытку запугать антикоррупционеров.

"Считаю, что это системное наступление на антикоррупционеров, попытка заткнуть рот тем, кто об этом говорит", - заключил он.