Прокуратура открыла уголовное производство из-за действий Гончаренко

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту разрисовывания народным депутатом Алексеем Гончаренко части Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве. Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - написал генпрокурор.

При этом он заверил, что сотрудники прокуратуры проведут полное, объективное и непредвзятое расследование данного инцидента.

Стоит отметить, что наказание за хулиганство предусматривает штраф в размере от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.