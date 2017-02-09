Прокуратура открыла уголовное производство из-за действий Гончаренко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту разрисовывания народным депутатом Алексеем Гончаренко части Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве. Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.
"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - написал генпрокурор.
При этом он заверил, что сотрудники прокуратуры проведут полное, объективное и непредвзятое расследование данного инцидента.
Стоит отметить, что наказание за хулиганство предусматривает штраф в размере от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что действия его коллеги Алексея Гончаренко у посольства Германии наносят Украине вред.