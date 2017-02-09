Немецкий журнал поместил на обложку карикатуру на Меркель, с отрезанной головой Шульца в руках

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, журнал Charlie Hebdo, издаваемый на немецком рынке, разместил на обложке действующего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отрезала голову своему оппоненту на предстоящих выборах - Мартину Шульцу, передает Страна .

Немногим ранее журнал Spiegel опубликовал на обложке карикатуру на президента США Дональда Трампа, который изображен с отрезанной головой статуи Свободы, чем вызвал бурю негодования.

Рядом с карикатурой Меркель на обложке Charlie Hebdo размещена подпись: "Читатели Spiegel вне себя". Таким образом, по мнению главного редактора сатирического журнала, сотрудники издания выразили солидарность с коллегами из Spiegel.

После официального выдвижения кандидатуры бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца на пост канцлера Германии на предстоящих выборах, рейтинг его партии "Социал-демократическая партия Германии(СДПГ)" практически достиг уровня коалиционной партии "Христианско-демократического союза Германии" (ХДС), главой которой является Меркель.