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Немецкий журнал поместил на обложку карикатуру на Меркель, с отрезанной головой Шульца в руках
09.02.2017 12:13

Немецкий журнал поместил на обложку карикатуру на Меркель, с отрезанной головой Шульца в руках

В четверг, 9 февраля, журнал Charlie Hebdo, издаваемый на немецком рынке, разместил на обложке действующего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отрезала голову своему оппоненту на предстоящих выборах - Мартину Шульцу, передает Страна.

Немногим ранее журнал Spiegel опубликовал на обложке карикатуру на президента США Дональда Трампа, который изображен с отрезанной головой статуи Свободы, чем вызвал бурю негодования.

Рядом с карикатурой Меркель на обложке Charlie Hebdo размещена подпись: "Читатели Spiegel вне себя". Таким образом, по мнению главного редактора сатирического журнала, сотрудники издания выразили солидарность с коллегами из Spiegel.

После официального выдвижения кандидатуры бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца на пост канцлера Германии на предстоящих выборах, рейтинг его партии "Социал-демократическая партия Германии(СДПГ)"  практически достиг уровня коалиционной партии "Христианско-демократического союза Германии" (ХДС), главой которой является Меркель.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 24 января, из предвыборной гонки за пост канцлера Германии выбыл вице-канцлера ФРГ Зигмар Габриэль, так как посчитал, что у него недостаточно шансов на победу.

Теги материала: Ангела Меркель, Шульц, канцлер, Германия, карикатура
Новости СМИ2
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