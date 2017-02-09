Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение

Генрих Тенди

Европа в смятении. Трамп путает карты и объявляет козырями те масти, которых еще вчера не было в колоде. Вынужденная играть по этим правилам Европа предпринимает шаги, которые бы смягчили последствия неожиданных ходов Белого дома. Украинский вопрос, включающий в себя будущее восточных границ ЕС, сохранения санкций и разрешения конфликта с Россией, перешел в новое качество - скрытой игры. В ней каждый пытается угадать ход коллеги, опасаясь не только за исход игры, но и за собственное будущее, которое тоже, возможно, поставлено на кон.

Если у среднего украинца спросить, какие проблемы волнуют жителей Техаса или Вирджинии, он скорее всего не будет знать, что ответить. В то же время мы считаем, что проблемы Украины должны волновать простого американца, проголосовавшего за Трампа. Но это далеко не так.

Основная масса того, что мы читаем из американских медиа, - это мнение одной стороны - демократов, вышедших, и вполне заслуженно, на международный уровень. Их позиция по поводу действий нынешнего президента сводится к однозначному неприятию практически любых шагов. Впрочем, если верить им, Трамп вообще не должен был стать президентом США. Но все же это случилось, вопреки всем прогнозам и мнениям экспертов.

Победу Трампу обеспечили не только технологии, но и "малая Америка" - жители небольших городков, которых не устраивала глобализация, технологические перемены и связанная с этим потеря рабочих мест. Не говоря уже о уровне терпимости и политической корректности.

При чем здесь Украина, возникает вопрос? Все просто.

Трамп, бывший шоумен, прекрасно знает цену рейтингов, расценивая ее как главную оценку своей деятельности. Вспомните хотя бы его перепалку со Шварценеггером, посвященную популярности бывшей телепередачи Трампа...

По словам представителей его пресс-службы, американский президент каждый день получает массовую выборку материалов всех медиа, которую досконально штудирует, а после вносит коррективы в твиты и выступления.

Всех - это не только Нью-Йорк Таймс и CNN. Это еще и мелкие газеты Оклахомы, Вермонта и Техаса, которые читают его основные избиратели. А их, по сути, волнуют те же проблемы, что и нас - качество дорог, которые чинит местная власть, колебания цен и уровень налогов.

Глобальная политика США волнует их, в основном, через призму того, как это повлияет на нынешнюю жизнь, а высокие материи лучше оставить столице. Их интересуют не проблемы Донецка и Авдеевки, расширения ЕС или преступлений Асада, если конечно это не будет означать скачка ценника на бензоколонке.

И большинство тезисов Трампа направленно именно на них. Трамп требует от Европы платить за НАТО, с тем, что бы за Европу не платил "простой американец". И Билли Роджерс из Техаса рукоплещет ему перед телевизором, помахивая банкой пива.

Он будет обсуждать отношения с Россией по дороге с женой в МакДональдс, и придет к выводу, что Путин ему ничем не угрожает, а чем там занята Европа, это ее проблемы. Отказ от ядерной угрозы и снижение количества ракет, которые могут и пробить "ядерный зонтик" - это да, но в целом Путин не такой уж и плохой парень, тем более что борется с террористами, а мусульман и так "стало слишком много" - столики вон все заняты, бургер пожевать негде.

Трамп же, прекрасно зная эту позицию - ведь именно на нее была основная ставка ,- не намерен уходить со своего электорального поля.

Мнение болельщика "Ред Сокс" или "Янкиз" для него важнее, чем мнение Ангелы Меркель, потому что от первых он зависит, а от второй только головная боль и что-то-там с "Фольксвагеном".

Но Трамп может себе позволить игнорировать канцлера Германии, а Меркель американского президента - никак. Просто исходя из опасений потерять влиятельного союзника, - или уровня ВВП стран, а, значит, и размеров финансирования мировых институтов, таких как ООН, МВФ или НАТО.

Украина же для избирателя Трампа - явление столь же непонятное, сколь для большинства из нас Вайоминг или Мэриленд. И позиция их сводится к тому, что политика США для американцев "должна стать ясной и недвусмысленной", цитируя одну из питсбургских газет. Если Америка остается вовлеченной в украинский конфликт, то Трамп должен изложить убедительное обоснование для такого участия, а не заниматься благотворительностью. А проблема рядом с Европой - это проблема Европы.

Трамп, может быть, разделяет эти идеи, может быть, нет, но уйти от них не может, вынужденный балансировать между одобрением своих избирателей и критикой оппонентов.

В Европе же опасаются, что любое серьезное движение в сторону изоляционизма приведет к удалению Америки от Европы, в большей или меньшей степени. И Украина в этом контексте явно не положительный фактор для Берлина или Варшавы.

Если США "спрыгнут", а ЕС или НАТО (без США) окажутся втянутыми в конфликт Украины и России, это слишком дорого обойдется Европе, и в прямом и в переносном смысле. Россия не Иран или Босния. Но даже если отбросить военный аспект, такой конфликт Европа может и не потянуть экономически. Точных оценок, во сколько обойдется война с Россией Европе, в открытом доступе нет. Но можно приглядеться к прошлым операциям, например к Афганской кампании.

Согласно отчету Global Humanitarian Assistance, только налогоплательщикам Великобритании афганская операция Operation Veritas обошлась в 2008-2012 гг. в £16,7 млрд ($28 млрд) - по 7 млрд в год. Сумма оказалась настолько велика, что была выплачена не из основного бюджета министерства обороны страны, а из специального фонда казначейства.

Стоимость участия Германии в 2008-2012 была оценена в "скромные" 5,6 млрд $.

Для США же, согласно докладу Конгресса, полная сумма затрат на войну, включая дипломатические операции и медицинской уход за ветеранами, составила $444 млрд по состоянию на 2011 год. Независимые эксперты, такие как Линда Билмс, оценивали полную сумму на операцию в Афгане и Ираке, включая косвенные расходы, в $4 трлн!

Пересчитайте эту сумму в повышение зарплаты рабочего из Детройта и согласитесь, что это весомый аргумент не ссорится с Россией для Америки. Для ЕС сумма и вовсе малоподъемная в принципе.

В этом контексте заявления германского посла, а затем и МИДа, косвенно желающих подтолкнуть нас к скорейшему решению проблемы, не кажутся удивительными. Сомнения в надежности Америки Трампа как союзника, вынуждают Меркель маневрировать, учитывая негативные последствия. А негатив в политике всегда стараются переложить на слабого. В данном случае - на Украину, вынуждая ее принимать неприятные решения по Крыму или выборам на Донбассе. И что бы мы по этом поводу ни думали, именно житель Оклахомы во многом будет решать, стоит ли рисковать астрономическими суммами ради Украины, или лучше сделать Америку, а заодно и себя, богатым снова. В дальней перспективе все, конечно, несравнимо сложнее, но многих ли интересует это в Техасе?

Как сообщал MIGnews.com.ua, сенаторы начали опасаться возможных решений Дональда Трампа и внесли в Конгресс закон, усложняющий отмену антироссийских санкций президентом США.