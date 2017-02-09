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Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ
09.02.2017 11:58

Эксклюзив  Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ  Видеорепортаж

За убийством главаря батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) стоят российские спецслужбы, в частности Федеральная служба безопасности. Такое заявление сделал народный депутат Украины Семен Семенченко в эфире телеканала NewsOne.

"Думаю, что это акция ФСБ. Я, как человек, который видел все эти ужасы, с которыми ассоциируется Гиви, рад, что он составит компанию Мотороле. С другой стороны, аплодировать акции ФСБ я не буду. Я бы хлопал в ладоши, если бы это была акция сил спецопераций Украины или бы этого негодяя повесили по решению суда", - заявил народный депутат.

Вместе с тем он выразил мнение, что теперь люди могут согласиться на амнистию для боевиков.

"Когда нас опять будут втягивать в амнистию для "ДНР/ЛНР", в то что они должны стать народными депутатами, то народу уже будет проще продать эту идею. Если раньше не хотели мириться с упырями Гивой и Моторолой, то теперь никого из них нет", - констатировал Семенченко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер незаконного военного формирования "Легион" и так называемый депутат "ДНР" Сергей Завдовеев сообщили о двух версиях взрыва в Донецке, во время которого погиб боевик Михаил Толстых с позывным Гиви.

Теги материала: Семен Семенченко, Гиви, ФСБ, видео
Новости СМИ2
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