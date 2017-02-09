Апелляционный суд разрешил задержать главаря "ДНР" Захарченко

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Киева в среду, 8 февраля, разрешил задержание так называемого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По полученным данным, таким образом Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главаря "ДНР".

"Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в судебном решении.

Вместе с тем суд принял решение отменить определение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года (отказ удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте Захарченко, - ред.).