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В ЕС могут ввести штрафы для стран, отказывающихся от беженцев
09.02.2017 11:21

В ЕС могут ввести штрафы для стран, отказывающихся от беженцев

В четверг, 9 февраля, вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что со следующего месяца могут быть введены штрафы для тех стран Европейского союза, которые не выполняют взятые на себя обязательства по распределению беженцев, передает Euractiv.

Тиммерманс подчеркнул, что из 160 тысяч беженцев, которых необходимо было распределить по странам ЕС из Италии и Греции, Евросоюз принял только 12 тысяч. Остальные же остались в странах, в которые они попали при пересечении границы с ЕС.

В Еврокомиссии выдвинули предложение наказывать страны, которые не желают оказывать помощь и соблюдать квоты. В частности, страны Восточной Европы.

Немногим ранее Словакия и Венгрия выходили с предложением, что можно ввести систему денежных взносов в общий фонд, и страны, не желающие принимать беженцев, будут просто переводить денежную сумму. Германия и Франция не согласились с подобной системой и выступили против.  

Как сообщал MIGnews.com.uа, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию министерства юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам, который ввел новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Теги материала: беженцы, Европа, Европарламент, Евросоюз, квоты, штраф
Новости СМИ2
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