Журналист назвал дату вступления в силу безвиза для Украины

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, по предварительным данным, либерализация визовых отношений для Украины и Европейского союза вступит в силу 12 июня 2017 года. Данную информацию сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в персональном аккаунте Twitter.

Журналист также сообщил, что для граждан Грузии безвизовый режим вступит в силу уже 29 марта 2017 года.

"Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", - написал Йозвяк.

Ранее говорилось, что триалог между Европарламентом, Комиссией и Советом по вопросу визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля.