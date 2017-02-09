ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Журналист назвал дату вступления в силу безвиза для Украины
09.02.2017 10:59

Журналист назвал дату вступления в силу безвиза для Украины

В четверг, 9 февраля, по предварительным данным, либерализация визовых отношений для Украины и Европейского союза вступит в силу 12 июня 2017 года. Данную информацию сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в персональном аккаунте Twitter.

Журналист также сообщил, что для граждан Грузии безвизовый режим вступит в силу уже 29 марта 2017 года.

"Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", - написал Йозвяк.

Ранее говорилось, что триалог между Европарламентом, Комиссией и Советом по вопросу визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 января, в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Правительством Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис - государством в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов - Сент-Китса и Невиса. ,

Теги материала: Евросоюз, безвизовый режим, либерализация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ЕС могут ввести штрафы для стран, отказывающихся от беженцев
Важное
В ЕС могут ввести штрафы для стран, отказывающихся от беженцев
Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией
Важное
Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией
Стала известна дата триалога по безвизу для Украины
Важное
Стала известна дата триалога по безвизу для Украины
ЕС: Оснований для снятия санкций с России нет
Важное
ЕС: Оснований для снятия санкций с России нет
Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе
Важное
Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе
Путин не исключает сохранение транзита российского газа через Украину
Важное
Путин не исключает сохранение транзита российского газа через Украину

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017
Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ
Эксклюзив  Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ  Видеорепортаж
09.02.2017
Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
Эксклюзив  Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика