Гройсман нашел, где взять деньги на строительство дорог

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины предлагает потратить средства от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа на строительство дорог. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

По полученным данным, в Кабмине прошло заседание при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, главы НБУ Валерии Гонтаревой и руководства дорожных госхолдингов, в ходе которого обсуждалось финансирование дорожных работ.

"Глава правительства утверждает, что реструктуризация облигаций даст возможность сэкономить около 15 миллиардов гривен, которые можно направить в качестве дополнительного финансирования на дороги. Это, в свою очередь, позволит в 2,5 раза увеличить бюджет дорожных работ по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, президент Петр Порошенко также считает, что эти средства должны пойти на дорожные работы.

"Ориентировочная сумма с учетом ресурса от реструктуризации составит около 35 млрд грн, - отметил премьер. - Это ощутимый объем для страны. Главное - логистика".

Стоит отметить, что в настоящее время источниками финансирования всех дорожных работ являются госбюджет, средства международных финансовых организаций и внутренние источники.