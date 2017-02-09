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Боевики рассказали, в каком состоянии было тело Гиви после взрыва
09.02.2017 10:38

Боевики рассказали, в каком состоянии было тело Гиви после взрыва

В четверг, 9 февраля, лидер незаконного военного формирования "Легион" и так называемый депутат "ДНР" Сергей Завдовеев сообщили о двух версиях взрыва в Донецке, во время которого погиб боевик Михаил Толстых с позывным Гиви, передает Униан.

"Первая версия - взрывчатка была заложена в его кабинете в батарее. Судя по всему, закладку сделал кто-то из его бойцов, завербованных Украиной. Скорее всего, из недавно принятых", - считает боевик.

Согласно второй версии, диверсионно-разведывательная группа из "Шмеля" выстрелила в окно. Обе версии сейчас проверяются сепаратистами.

По мнению Завдовеева, рамы в кабинете Гиви остались целыми, что было бы невозможно после удара "Шмеля", который бы вывернул их внутрь комнаты.

"Во-вторых, ноги Гиви были направлены в сторону окна. Одну ногу оторвало полностью, а на второй - ступню, и срезало часть головы, что является доказательством того, что взрыв был направлен со стороны батареи. Каких-нибудь обломков в самой комнате найдено не было, соответственно, это похоже не тротил или пластид", - сказал Завдовеев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, утром 8 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николай Толстых - Гиви в результате взрыва в его рабочем кабинете.

Теги материала: Гиви, взрыв, сепаратист, боевик, Донецк, ДНР
Новости СМИ2
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