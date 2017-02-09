Верховная Рада 09.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В четверг, 9 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл утреннее заседание.
В сессионном зале зарегистрировались 357 парламентариев.
Согласно повестке дня народные избранники сегодня попытаются вынести на рассмотрение проект закона о спецконфискации.
Также сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обретения полномочий сельских, поселковых, городских голов (второе чтение).
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 8 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины".