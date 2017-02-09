Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке

MIGnews.com.ua

Комиссии Украина - НАТО провела в Брюсселе заседание из-за обострения ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

По полученным данным, представители Альянса заявили, что поддерживают Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

"У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответственны за эскалацию ситуации с безопасностью на Донбассе", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом вице-премьер подчеркнула, что в ЕС считают недопустимой отмену санкций в отношении России, которая не выполняет Минские соглашения.

"Именно поэтому Альянс продолжит политическое давление на Россию, шатания по этому поводу не будет. В НАТО также отметили видимые результаты реформ в Украине. Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", - говорится в сообщении.