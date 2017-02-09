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Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
09.02.2017 10:22

Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке

Комиссии Украина - НАТО провела в Брюсселе заседание из-за обострения ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

По полученным данным, представители Альянса заявили, что поддерживают Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

"У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответственны за эскалацию ситуации с безопасностью на Донбассе", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом вице-премьер подчеркнула, что в ЕС считают недопустимой отмену санкций в отношении России, которая не выполняет Минские соглашения.

"Именно поэтому Альянс продолжит политическое давление на Россию, шатания по этому поводу не будет. В НАТО также отметили видимые результаты реформ в Украине. Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса провел в штаб-квартире НАТО встречу с украинской делегацией, в ходе которой было отмечено, что Украина остается топ-приоритетом повестки дня НАТО.

Теги материала: НАТО, Донбасс, Авдеевка, конфликт
Новости СМИ2
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