Рабинович: Если введут военное положение, то будем весь день смотреть "Лебединое озеро"

MIGnews.com.ua

Власти подняли тему военного положения из-за того, что не знают, как выйти из экономического кризиса. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Военное положение – это конец попыткам или каким-либо вариантам подъема экономики, это будет означать, что в ближайшее время в Украину будут вкладывать деньги только те, кто их здесь крал, докупая на свои ворованные деньги то, что они могут докупить в разрушенной стране. Военное положение означает, что у вас беспрепятственно могут конфисковать вклад или автомобиль. И еще военное положение – это конец политическим свободам", – уточнил народный депутат.

"Когда введется военное положение, то нас с вами заставят с утра до вечера смотреть "Лебединое озеро" и радоваться минималке в 3200 грн. А вот что может спровоцировать это – я не знаю, есть масса вариантов и разработанных технологий", – убежден парламентарий.

"Все это очень тревожно – и мы должны понимать это. Единственное, в чем неправы те, кто хочет военного положения, – они до конца не понимают особенностей Украины. Здесь многие хотели править веками, но как-то это у них это не получилось. И даст бог – не будет так и в дальнейшем" – резюмировал Рабинович.