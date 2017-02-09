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Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией
09.02.2017 09:30

Stratfor: Грузия может возобновить отношения с Россией

Грузия в ближайшее время может пересмотреть отношения с Российской Федерацией. Такое мнение выразили аналитики Stratfor, пишет Апостроф.

В компании отмечают, что грузинские власти могут пойти на такой шаг из-за отсутствия прогресса в отношениях с Евросоюзом и НАТО.

"Задолго до голосования за Brexit и выборов президента США Грузия начала искать пути, чтобы восстановить отношения с Россией, поскольку прогресс диалога с Западом застопорился", - говорится в сообщении.

При этом аналитики подчеркивают, что в прошлом году Москва и Тбилиси провели ряд торговых переговоров. В частности стороны договорились о транзите российского природного газа в Армению через Грузию.

Также в Stratfor считают, что Грузия вскоре может приступить к процессу восстановления дипломатических отношений с Россией, после вооруженного конфликта между двумя странами в 2008 году.

"Тбилиси попытается сохранить некоторую гибкость в своей внешней политике. Тем не менее Грузия не будет пересматривать свою позицию по отношению к Западу в ближайшее время. Грузинские власти, как и раньше, твердо стоят на необходимости выполнения своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО, с которым были подписаны многочисленные соглашения о партнерстве. Однако, учитывая  проблемы внутри ЕС и неопределенность политики новой администрации США в отношении региона Южного Кавказа, Тбилиси не имеет другого выбора, кроме как рассматривать несколько вариантов", - констатировали аналитики.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Российской Федерацией до тех пор, пока не разрешится проблема с оккупированными территориями.

Теги материала: Грузия, Россия, Евросоюз, НАТО
Новости СМИ2
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