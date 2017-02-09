В Белом доме составили список террористов из стран, перечисленных в указе Трампа о мигрантах

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа составили перечень террористов, которые подпадают под действие указа об иммигрантах и прибывших из указанных в нём стран. Об этом сообщает Fox News.
В списке, который был составлен в ходе рассмотрения Белым домом террористической активности на территории Соединенных Штатов Америки в течение последних восьми лет, оказались 24 человека. Среди них десять человек являются гражданами Сомали, двое из которых беженцы, осужденные за связи с террористической организацией "Исламское государство", шесть - Ирака, по двое - Судана, Ирана и Ливии, по одному - Йемена и Сирии.
Одной из причин появления списка стало решение суда в штате Вашингтон о блокировке действия указа Трампа. В следующий раз распоряжение президента рассмотрят в Апелляционном суде Соединенных Штатов Америки.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Дональд Трамп заявил, что Иран - главное террористическое государство, не уважающее Соединенные Штаты Америки.