В Белом доме составили список террористов из стран, перечисленных в указе Трампа о мигрантах

MIGnews.com.ua

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа составили перечень террористов, которые подпадают под действие указа об иммигрантах и прибывших из указанных в нём стран. Об этом сообщает Fox News .

В списке, который был составлен в ходе рассмотрения Белым домом террористической активности на территории Соединенных Штатов Америки в течение последних восьми лет, оказались 24 человека. Среди них десять человек являются гражданами Сомали, двое из которых беженцы, осужденные за связи с террористической организацией "Исламское государство", шесть - Ирака, по двое - Судана, Ирана и Ливии, по одному - Йемена и Сирии.

Одной из причин появления списка стало решение суда в штате Вашингтон о блокировке действия указа Трампа. В следующий раз распоряжение президента рассмотрят в Апелляционном суде Соединенных Штатов Америки.