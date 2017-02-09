Мосийчук: Моторолу убили украинцы

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что террориста Моторолу ликвидировали украинцы в оккупированном Донецке. Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

По словам народного избранника, он знаком с людьми, которые способствовали убийству Моторолы.

"Я знаю и твердо убежден и знаю также лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал Моторолу. Это никакая не Российская Федерация - это сделали украинцы. И украинцы придут за каждым. Давайте перестанем быть нацией "терпящей", которая постоянно говорит, что это ФСБ, это их внутренние разборки - это наши их ликвидируют. Не могу говорить о Гиви, но по Мотороле говорю точно", - констатировал политик.