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Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
09.02.2017 08:34

Эксклюзив  Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред

Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что действия его коллеги Алексея Гончаренко у посольства Германии приносят вред Украине.

"Я категорически не согласен с заявлением посла Германии. Мне оно не нравится, я считаю, что оно противоречит нашим интересам, логике процесса и всему, что происходит. Это антиукраинское заявление. Но это политическое заявление представителя другой страны. Мы высказали свое отношение - был некий бойкот, была некоторая реакция на это. Мне кажется, что реакция на политические вещи должна быть политическая, тем более реакция политика, - рассказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что осуждает поступок Гончаренко.

"Это наносит только вред и опускает уровень дискуссии "ниже плинтуса". Это не красит ни его, ни парламент, ни фракцию, ни те парламентские делегации, в которые он входит, например Парламентская Ассамблея Совета Европы, - отметил Найем.

Вместе с тем он выразил мнение, что доказывать свою радикальность нужно на трибуне парламента или в своей работе, "а не разрисовывая исторические экспонаты".

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко разрисовал часть Берлинской стены около здания посольства Германии в Киеве. Таким образом политик выразил протест против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе.

Теги материала: Найем, Гончаренко, Германия, посольство, Берлинская стена
Новости СМИ2
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