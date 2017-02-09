Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что действия его коллеги Алексея Гончаренко у посольства Германии приносят вред Украине.

"Я категорически не согласен с заявлением посла Германии. Мне оно не нравится, я считаю, что оно противоречит нашим интересам, логике процесса и всему, что происходит. Это антиукраинское заявление. Но это политическое заявление представителя другой страны. Мы высказали свое отношение - был некий бойкот, была некоторая реакция на это. Мне кажется, что реакция на политические вещи должна быть политическая, тем более реакция политика, - рассказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne .

При этом он подчеркнул, что осуждает поступок Гончаренко.

"Это наносит только вред и опускает уровень дискуссии "ниже плинтуса". Это не красит ни его, ни парламент, ни фракцию, ни те парламентские делегации, в которые он входит, например Парламентская Ассамблея Совета Европы, - отметил Найем.

Вместе с тем он выразил мнение, что доказывать свою радикальность нужно на трибуне парламента или в своей работе, "а не разрисовывая исторические экспонаты".