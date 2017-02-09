Новым генпрокурором США стал выбранный Трампом кандидат

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора, пишет РБК-Украина.
По полученным данным, кандидатуру Сешнса поддержали 52 сенатора, в то время как против выступили 47.
Стоит отметить, что новый американский генпрокурор известен своей поддержкой президентских амбиций Трампа (именно президент и выбрал кандидатуру Сешнса, - ред.), и жесткой позицией по вопросу беженцев.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Администрация президента США Дональда Трампа назначила на должность председателя пограничной службы Америки Рональда Витиелло.