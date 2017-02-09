Новым генпрокурором США стал выбранный Трампом кандидат

MIGnews.com.ua

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора, пишет РБК-Украина .

По полученным данным, кандидатуру Сешнса поддержали 52 сенатора, в то время как против выступили 47.

Стоит отметить, что новый американский генпрокурор известен своей поддержкой президентских амбиций Трампа (именно президент и выбрал кандидатуру Сешнса, - ред.), и жесткой позицией по вопросу беженцев.