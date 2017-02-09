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В НАТО назвали Украину главным приоритетом повестки дня Альянса
09.02.2017 07:17

В НАТО назвали Украину главным приоритетом повестки дня Альянса

Специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса провел в штаб-квартире НАТО встречу с украинской делегацией. Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

В ходе встречи представитель Альянса подчеркнул, что Украина остается топ-приоритетом повестки дня НАТО.

"В ходе указанной встречи стороной НАТО было отмечено, что Украина остается топ-приоритетом повестки дня Альянса. Высокий представитель НАТО приветствовал усилия Украины, направленные на предотвращение и борьбу с коррупцией в сфере безопасности и обороны, и заверил, что Альянс будет оставаться ее надежным партнером в этой деятельности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что ключевым условием для продолжения реформирования оборонной сферы Украины со стороны НАТО является борьба с коррупцией.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что вопрос вступления Украины в НАТО обязательно должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

Теги материала: НАТО, Украина, сотрудничество, коррупция
Новости СМИ2
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