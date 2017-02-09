В США рассказали, когда снимут антироссийские санкции

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки снимут с России санкции, введенные из-за оккупации Крыма, только после освобождения полуострова. Такое заявление сделал представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет Радио Свобода .

"Думаю, что посол США в ООН Никки Хейли высказалась очень четко, что пока Россия не оставит Крым, то эти санкции незыблемы. Что касается других санкций, то я не хочу забегать вперед законодательства", - заявил американский чиновник.

Напомним, ранее группа сенаторов США заявила о намерении внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа снять санкции с России.