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В США рассказали, когда снимут антироссийские санкции
09.02.2017 06:45

В США рассказали, когда снимут антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки снимут с России санкции, введенные из-за оккупации Крыма, только после освобождения полуострова. Такое заявление сделал представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет Радио Свобода.

"Думаю, что посол США в ООН Никки Хейли высказалась очень четко, что пока Россия не оставит Крым, то эти санкции незыблемы. Что касается других санкций, то я не хочу забегать вперед законодательства", - заявил американский чиновник.

Напомним, ранее группа сенаторов США заявила о намерении внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа снять санкции с России.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).

Теги материала: США, Единая Россия, санкции, Крым, оккупация
Новости СМИ2
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