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Князев отказался комментировать информацию о квартирах экс-супруги
09.02.2017 06:30

Князев отказался комментировать информацию о квартирах экс-супруги

Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отказался отвечать на вопрос о квартирах его бывшей супруги Виктории.

Во время интервью 24 каналу Князев заявил: "Это очень больной для меня вопрос. Он затрагивает не финансовую составляющую Сергея Николаевича Князева, а более личностные взаимоотношения. И оценивать свою личную жизнь, удачную или не удачную, я бы не хотел, тем более в открытом эфире", - заявил новый глава полиции.

При этом он подчеркнул, что не является насколько успешным чиновником или коррупционером, чтобы заработать на такое имущество. И добавил, что в Украине достаточно много компетентных органов, которые разберутся с этой информацией.

"Думаю всему свое время и все станет на свои места", - констатировал Князев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, СМИ сообщили, что супруга новоизбранного главы Национальной полиции Сергея Князева Виктория Князева имеет на своем счету семь квартир, шесть земельных участков, жилой дом и престижный автопарк.

Теги материала: Национальная полиция, глава, супруга, состояние
Новости СМИ2
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