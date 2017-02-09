Князев отказался комментировать информацию о квартирах экс-супруги

Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отказался отвечать на вопрос о квартирах его бывшей супруги Виктории.
Во время интервью 24 каналу Князев заявил: "Это очень больной для меня вопрос. Он затрагивает не финансовую составляющую Сергея Николаевича Князева, а более личностные взаимоотношения. И оценивать свою личную жизнь, удачную или не удачную, я бы не хотел, тем более в открытом эфире", - заявил новый глава полиции.
При этом он подчеркнул, что не является насколько успешным чиновником или коррупционером, чтобы заработать на такое имущество. И добавил, что в Украине достаточно много компетентных органов, которые разберутся с этой информацией.
"Думаю всему свое время и все станет на свои места", - констатировал Князев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, СМИ сообщили, что супруга новоизбранного главы Национальной полиции Сергея Князева Виктория Князева имеет на своем счету семь квартир, шесть земельных участков, жилой дом и престижный автопарк.