В Конгресс внесли закон, усложняющий отмену антироссийских санкций президентом США

MIGnews.com.ua

Группа сенаторов в США внесла на рассмотрение законопроект, предполагающий необходимость для американского президента получать одобрение Конгресса для снятия антироссийских санкций.

Законопроект был представлен в Сенате в среду, 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что сторонники законопроекта обеспокоены возможностью президента США Дональда Трампа снять санкции, игнорируя необходимость того, чтобы Россия "пересмотрела свою агрессивную модель поведения во всем мире".

"Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций. Снятие санкций в настоящее время пошлет неправильный сигнал России и нашим союзникам, которые находятся под российским давлением. Снятие санкций нужно заслужить, это не может быть подарком", - убеждена одна из авторов проекта закона, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэхам.

В свою очередь сенатор от Демократической партии, также один из авторов законопроекта Бен Кардин считает, что закон даст возможность Конгрессу действовать в случае, если он будет не согласен с политикой Трампа в отношении России.

Стоит отметить, что в настоящее время отмена санкций не предполагает одобрения американского Конгресса, для этого достаточно только соответствующего распоряжения президента США, так как ранее санкции против России были введены распоряжением бывшего президента США Барака Обамы без согласования с Конгрессом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Данная информация сообщается на сайте министерства финансов.