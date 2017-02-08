ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Мураев прокомментировал назначение Князева на пост главы Нацполиции
08.02.2017 21:17

Эксклюзив  Мураев прокомментировал назначение Князева на пост главы Нацполиции  Видеорепортаж

Народный депутат Украины, лидер политсовета партии "За життя" Евгений Мураев приветствует назначение на должность главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. 

Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Князев является профессиональным кадровым работником в системе правоохранительных органов. При этом депутат уточнил, что никогда лично не встречался с новоназначенным главой Нацполиции.

"Все проблемы оттого, что есть активисты и люди, которые почему-то решили, что лучше знают, как реформировать систему и как она должна функционировать. Они развалили все государственные институты. Если возвращают профессионалов – это здорово. Если они смогут обеспечить нормальную работу полиции - это тоже правильно, поскольку от этого зависит безопасность наших граждан и функционирование государства как института", - подчеркнул Мураев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабмин назначил Сергея Князева новым главой Нацполиции. Стоит отметить, что Князев всю жизнь проработал в уголовном розыске. А его кандидатуру определили из трех претендентов, вышедших в финал открытого конкурса. 

Позже появилась информация о том, что жена новоизбранного главы Нацполиции Сергея Князева Виктория Князева имеет на своем счету семь квартир, шесть земельных участков, жилой дом и престижный автопаркСтоит отметить, что, имея все это имущество, Князева никогда не занималась бизнесом. В то же время, сам Сергей Князев задекларировал две квартиры под Киевом. 

Теги материала: Мураев, Национальная полиция, назначение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В СМИ появилась информация об имуществе жены нового главы Нацполиции Князева
Важное
В СМИ появилась информация об имуществе жены нового главы Нацполиции Князева
Судьба Трояна: Нацполицию не возглавил, но получил высокую должность у Авакова
Важное
Судьба Трояна: Нацполицию не возглавил, но получил высокую должность у Авакова
Главой Нацполиции стал Сергей Князев
Важное
Главой Нацполиции стал Сергей Князев
Аваков озвучил имя кандидата на должность главы Нацполиции
Важное
Аваков озвучил имя кандидата на должность главы Нацполиции
Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции
Важное
Эксклюзив  Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции  Видеорепортаж
Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута
Важное
Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев прокомментировал назначение Князева на пост главы Нацполиции
Эксклюзив  Мураев прокомментировал назначение Князева на пост главы Нацполиции  Видеорепортаж
08.02.2017
В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой закон
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой закон
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика