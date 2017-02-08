Мураев прокомментировал назначение Князева на пост главы Нацполиции

Народный депутат Украины, лидер политсовета партии "За життя" Евгений Мураев приветствует назначение на должность главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.
Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, Князев является профессиональным кадровым работником в системе правоохранительных органов. При этом депутат уточнил, что никогда лично не встречался с новоназначенным главой Нацполиции.
"Все проблемы оттого, что есть активисты и люди, которые почему-то решили, что лучше знают, как реформировать систему и как она должна функционировать. Они развалили все государственные институты. Если возвращают профессионалов – это здорово. Если они смогут обеспечить нормальную работу полиции - это тоже правильно, поскольку от этого зависит безопасность наших граждан и функционирование государства как института", - подчеркнул Мураев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабмин назначил Сергея Князева новым главой Нацполиции. Стоит отметить, что Князев всю жизнь проработал в уголовном розыске. А его кандидатуру определили из трех претендентов, вышедших в финал открытого конкурса.
Позже появилась информация о том, что жена новоизбранного главы Нацполиции Сергея Князева Виктория Князева имеет на своем счету семь квартир, шесть земельных участков, жилой дом и престижный автопарк. Стоит отметить, что, имея все это имущество, Князева никогда не занималась бизнесом. В то же время, сам Сергей Князев задекларировал две квартиры под Киевом.