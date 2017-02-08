МИД Германии: Заявления посла Райхеля о Донбассе не противоречат официальной позиции Берлина

MIGnews.com.ua

В заявлениях посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о Донбассе нет противоречий официальной позиции Берлина.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Мартин Шефер, передает Укринформ.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией... На это направлены и Минские договоренности", - подчеркнул он.

По словам Шефера, позиция официального Берлина основывается на том, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса могут произойти тогда, когда об их условия смогут договориться Киев и Москва.

"Конечно, такие региональные выборы, по условиям Минских соглашений, только тогда могут быть проведены, когда обе стороны достигнут понимания по их модальностям", - считает дипломат.

При этом он подчеркнул, что никто, включая немецкого посла в Украине, не имеет сомений, кто несет ответственность за развязывание конфликта на Донбассе.

"Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов на Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России", - добавил Шефер.

Однако дипломат прокомментировал заявление Райхеля о присутствии войск Российской Федерации на Донбассе, сказав, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний.

Дело в том, что Эрнст Райхель в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск. В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

Посольство Германии в Украине отменило пресс-конференцию посла Эрнста Райхеля из-за скандального заявления по Донбассу. Позже МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе. Федеративная Республика Германия будет руководствоваться положением Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.