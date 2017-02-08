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Парубий хочет заставить нардепов выступать в Раде только на украинском языке
08.02.2017 19:41

Парубий хочет заставить нардепов выступать в Раде только на украинском языке

В среду, 8 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины". 

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Парубий выдвинул предложение указать в регламенте, что заседания Рады и комитетов могут вестись только на государственном языке, а перевод на украинский язык выступлений представителей иностранных государств, при необходимости, обеспечивает аппарат парламента.

Так, предлагается установить, что во время заседаний Верховной Рады все спикеры должны выступать на украинском языке. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 8 февраля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов от фракции "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на государственном языкеТакое требование было обусловлено тем, что народный депутат от "Оппоблока" Наталья Королевская начала свое выступление на русском языке. Спикер попросил ее перейти на украинский язык, так как Верховная Рада - орган государственной власти. Она продолжила на украинском языке и призвала применять этот подход ко всем депутатам. Парламентарии поддержали соответствующее предложение Парубия.

Теги материала: Парубий, украинский язык, Верховная Рада
Новости СМИ2
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