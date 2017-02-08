Парубий хочет заставить нардепов выступать в Раде только на украинском языке

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины".

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Парубий выдвинул предложение указать в регламенте, что заседания Рады и комитетов могут вестись только на государственном языке, а перевод на украинский язык выступлений представителей иностранных государств, при необходимости, обеспечивает аппарат парламента.

Так, предлагается установить, что во время заседаний Верховной Рады все спикеры должны выступать на украинском языке.